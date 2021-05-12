Кількість патрулів на українських автошляхах буде збільшено найближчим часом.

Особливу увагу буде приділено безпеці пасажирських перевезень. Про це сьогодні, 12 травня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради.

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"Активний курортний сезон – це період підвищеної небезпеки, особливо на завантажених транспортом українських дорогах. Усі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення безпеки, потрібно скласти графіки залучення особового складу, визначити особливо небезпечні місця на дорогах, провести превентивну роботу з перевізниками", - зауважив він.

Перший заступник міністра також наголосив на протипожежних заходах. "Всі ми пам’ятаємо великі лісові пожежі 2020 року. Щоб цього це повторилося, хочу, аби ми дали правильну оцінку, провели навчання і були готові максимально ефективно реагувати на всі події", - зазначив Сергій Яровий.