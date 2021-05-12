Количество патрулей на украинских автодорогах будет увеличено в ближайшее время.

Особое внимание будет уделено безопасности пассажирских перевозок. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время селекторного совещания.

Читайте также: для Нацполиции купят гироскутеры, электросамокаты и моноколеса

"Активный курортный сезон – это период повышенной опасности, особенно на загруженных транспортом украинских дорогах. Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками", – отметил он.

Первый заместитель министра также отметил противопожарные мероприятия. "Все мы помним большие лесные пожары 2020 года. Чтобы это повторилось, хочу, чтобы мы дали правильную оценку, провели обучение и были готовы максимально эффективно реагировать на все события", – отметил Сергей Яровой.