Поліція продовжує штрафувати за неправомірне паркування на місцях для людей з інвалідністю

Інспектори проводять з керманичами профілактичні бесіди, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та виносять на них постанови за ч. 6 ст. 122 КУпАП (Зупинка чи стоянка на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю).

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За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 1020 до 1700 гривень.

Про місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю інформує горизонтальна дорожня розмітка 1.35 інформаційно-вказівний знак 5.42.1 "Місце для стоянки" з відповідною табличкою 7.17 "Особи з інвалідністю".