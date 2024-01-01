Який штраф за паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

Поліція реагує на порушення правил паркування та складає відповідні адміністративні матеріали, а також проводить профілактичні бесіди з водіями щодо запобігання таких порушень у майбутньому.

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Дорожній знак 7.17 "Водій з інвалідністю" використовується разом зі знаками 5.42.1, 5.42.2 та 5.43 "Місце для стоянки", а також позначається розміткою 1.30. Це означає, що ця ділянка призначена виключно для стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або для тих, хто перевозить таких осіб.

За це порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1020 до 1700 гривень.