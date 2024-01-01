Какой штраф за парковку на местах для водителей с инвалидностью

Полиция реагирует на нарушение правил парковки и составляет соответствующие административные материалы, а также проводит профилактические беседы с водителями по предотвращению таких нарушений в будущем.

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Дорожный знак 7.17 "Водитель с инвалидностью" используется вместе со знаками 5.42.1, 5.42.2 и 5.43 "Место для стоянки", а также обозначается разметкой 1.30. Это означает, что этот участок предназначен исключительно для стоянки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью, или для тех, кто перевозит таких лиц.

За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1020 до 1700 гривен.