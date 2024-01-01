Парковка для лиц с инвалидностью 3 группы: где можно парковаться без штрафов

Правила дорожного движения позволяют парковку на местах для лиц с инвалидностью не только водителям с инвалидностью, но и тем, кто их перевозит. При этом использование опознавательного знака “Водитель с инвалидностью” не обязательно.

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Однако именно отсутствие такого опознавательного знака на автомобиле и может стать причиной наложения штрафа, ведь его могут выписать без присутствия водителя (в таком случае штраф выписывается на владельца авто или надлежащего пользователя). Сумма штрафа – от 1020 до 1700 грн.

Тот же штраф можно получить и за неправомерное использование опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".

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Часть 5 статьи 122 КУоАП сформулирована следующим образом:

Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, перевозящих лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" -

Влекут за собой наложение штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вывод

Имея удостоверение лица с инвалидностью лучше, наклеить на автомобиль соответствующий опознавательный знак, чтобы потом не пришлось оспаривать штрафы в суде. Если же вы периодически перевозите человека с инвалидностью, соответствующий знак можно разместить под лобовым стеклом на время парковки.

В других случаях парковочные места для лиц с инвалидностью лучше не занимать, и дело здесь не только в законах и штрафах, но и в моральных аспектах.