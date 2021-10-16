Для людей с ограниченными возможностями автомобиль часто - единственное средство передвижения за пределами квартиры. Поэтому законодательство позволяет автомобилям с табличкой "Водитель с инвалидностью" в некоторых случаях отступать от Правил дорожного движения. А как быть, если автомобиль чужой и такой таблички не имеет?

Знак “Водитель с инвалидностью” (п. 30.3ґ ПДД Украины) могут крепить на своем автомобиле граждане с инвалидностью, а также водители, которые перевозят таких граждан. При этом группы инвалидности не конкретизируются ни в Правилах дорожного движения, ни в Законе “Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине”, ни в документах Кабинета министров (Постановление КМ от 31.01.18 № 53).

Знак "Водитель с инвалидностью" в Украине устанавливать на машину необязательно. Но рассказывать о своих недостатках придется устно – полицейским после остановки

Кроме того, этот знак 30.3г “Водитель с инвалидностью” могут закрепить на машине родители ребенка с инвалидностью. Во время регистрации автомобиля гражданина с инвалидностью в сервисном центре МВД в графу “Особые отметки” его техпаспорта можно внести запись “Разрешена установка знака “Инвалид”.

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Но и без таблички на авто, и без записи в техпаспорте можно обойтись, если во время поездок держать при себе удостоверение об инвалидности или иметь явные признаки инвалидности.

Так, официального требования непременно иметь на автомобиле специальный знак п. 30.3г в украинском законодательстве нет. И без такого желтого знака гражданин с ограниченными возможностями формально имеет те же права на дороге – официально отступать от требований некоторых пунктов ПДД ему можно. Но в случае попытки наказания за это со стороны полиции придется доказывать свою правоту, демонстрируя удостоверение или собственные физические недостатки.

Кроме льгот, которые дает водителю знак "Водитель с инвалидностью" под стеклом машины, еще несколько преференций могут предоставлять таблички под дорожными знаками

Отступать от требований ПДД можно также водителю автомобиля, который, имея или не имея табличку п. 30.3г, перевозит человека с инвалидностью. При этом у пассажира должно быть удостоверение, подтверждающее наличие инвалидности.

Напомним, что водителям с инвалидностью (или водителям, которые таких граждан перевозят) разрешаются такие отступления от требований ПДД:

Движение под знаки 3.1 “Движение запрещено” и 3.2 “Движение механических транспортных средств запрещено” (п.2.8), а также можно заезжать в пешеходную зону, даже если он там не проживает и не работает (п.26.3).

Стоянка в зоне действия знаков, запрещающих стоянку: 3.35 “Стоянка запрещена”, 3.36 “Стоянка запрещена по нечетным числам”, 3.37 “Стоянка запрещена по четным числам”, 3.38 “Зона ограниченной стоянки”.

Останавливаться в зоне действия знака 3.34 “Остановка запрещена”, но при условии, что он используется с табличкой 7.18 “Кроме лиц с инвалидностью” (п.2.8. ПДД Украины).

Не пристегиваться ремнями. Согласно п. 5.2 ПДД, пассажир с инвалидностью (не водитель, а именно пассажир), чьи физиологические особенности не позволяют пользование ремнем безопасности, имеет право не пристегиваться. Хотя при малейшей возможности, это стоит сделать.

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Парковка бесплатно

Согласно действующему законодательству, на каждой парковке в Украине есть специальные места (10% от общего количества паркомест, но не меньше одного), обозначенные знаком или разметкой 1.30. Но независимо от наличия мест бесплатно пользоваться парковкой может гражданин с инвалидностью. Для этого он должен предъявить документ, в котором есть запись об инвалидности – пенсионное удостоверение, удостоверение получателя государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии, или справку о предоставлении льготы. В удостоверении теперь не обязательна запись об инвалидности именно в связи с поражением опорно-двигательного аппарата (Постановление КМ от 31.01.18 № 53).

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Итак, резюмируя, можно сказать, что:

Водителю с инвалидностью можно управлять машиной без таблички п. 30.3г “Водитель с инвалидностью”.

Водителю с инвалидностью на машине без таблички п. 30.3ґ можно отступать от требований ПДД, но надо иметь при себе удостоверение или явные признаки инвалидности и быть готовым к разговорам с патрульными или парковщиками.

Водителю автомобиля, перевозящего пассажира с инвалидностью, можно отступать от вышеупомянутых требований ПДД, даже если он не имеет таблички п. 30.3ґ.

Водителю с инвалидностью или водителю, который перевозит гражданина с инвалидностью, можно парковаться бесплатно на платных парковках независимо от группы инвалидности и типа заболевания.

За парковку на местах для инвалидов без законных оснований в Украине могут выписать немаленький штраф – більше 1000 грн.

Рекомендация Авто24

К сожалению, желающие безосновательно воспользоваться льготами, предоставляемыми водителям или пассажирам с ограниченными физическими возможностями, еще встречаются на наших улицах. Поэтому гражданам с инвалидностью лучше иметь при себе не только удостоверение, но и опознавательную табличку п. 30.3ґ на стекле автомобиля. Это минимизирует недоразумения как с полицейскими, так и с работниками разного рода парковочных служб.

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