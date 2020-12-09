Один из штрафов полиции имеет самый высокий уровень отмены в судах. Это штраф за стоянку в запрещенном месте.

Объясняется это особой правовой природой данного нарушения и сложностью формирования доказательной базы. Поэтому вероятность отмены его через суд чрезвычайно велика. Чем все водители и пользуются.

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В соответствии с ч. 1 ст. 122 КУоАП за нарушение правил стоянки предусмотрен штраф 255 грн.. Если это нарушение создает препятствия дорожному движению, то штраф составляет 510 грн.

Запрет стоянки всех транспортных средств обозначается дорожным знаком 3.35 ”Стоянка запрещена".

При этом, согласно подпункту 1.10 ПДД, стоянка – это прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза.

Поэтому для применения такого штрафа инспектор должен доказать именно факт стоянки продолжительностью не менее 5 мин. Для этого он должен произвести на служебный видеорегистратор непрерывную видеозапись такой стоянки, продолжительность которой, как и самой стоянки, не может быть меньше 5 мин.

Однако на практике полицейские этих требований не соблюдают и приобщают к постановлению или фото с места происшествия или короткое видео, которые не подтверждают продолжительность прекращения движения автомобиля более 5 мин. Само же постановление не может быть доказательством нарушения правил стоянки. Как не может быть и доказательством рапорт работника полиции.

Еще сложнее инспектору доказать, что такая стоянка не связана с посадкой или высадкой пассажиров или погрузкой (разгрузкой) груза.

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Как следствие суды отменяют такие штрафы из-за не доказанного инспектором именно факта стоянки продолжительностью по времени не менее 5 мин., как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Или же не доведение связи этой стоянки с посадкой или высадкой пассажиров или погрузкой (разгрузкой) груза. Поэтому суды делают выводы об отсутствии и недоказанности состава административного правонарушения.

Таким образом, правовая природа этого правонарушении и сложность формирования доказательной базы дает возможность водителям уходить от ответственности за эти нарушения.