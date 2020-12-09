Один зі штрафів поліції має найвищий рівень скасування у судах. Це штраф за стоянку у забороненому місці.

Пояснюється це особливою правовою природою цього порушення та складністю формування доказової бази. Тому ймовірність скасування цього через суд є надзвичайно великою. Чим всі водії і користаються.

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Відповідно до ч.1 ст.122 КУпАП за порушення правил стоянки передбачено штраф 255 грн.. Якщо це порушення створює перешкоди дорожньому руху, то штраф становить 510 грн.

Заборона стоянки усіх транспортних засобів позначається дорожнім знаком 3.35 “Стоянку заборонено”.

При цьому, згідно з підпунктом 1.10 ПДР стоянка – це припинення руху автомобіля на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу.

Тому для застосування такого штрафу інспектор повинен довести саме факт стоянки тривалістю не менше як 5 хв. Для цього він повинен зробити на службовий відеореєстратор безперервний відеозапис такої стоянки, тривалість якого, як і самої стоянки, не може бути меншою за 5 хв.

Проте на практиці поліцейські цих вимог не дотримуються та долучають до постанови або фото з місця події або коротке відео, які не підтверджують тривалість припинення руху автомобіля більш як 5 хв. Сама ж постанова не може бути доказом порушення правил стоянки. Як не може бути і доказом рапорт працівника поліції.

Ще складніше інспектору довести, що така стоянка не пов’язана з посадкою чи висадкою пасажирів або завантаженням (розвантаженням) вантажу.

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Як наслідок суди скасовують такі штрафи через не доведення інспектором саме факту стоянки тривалістю по часу не менше як 5 хв., як це передбачено Правилами дорожнього руху. Або ж не доведення зв’язку цієї стоянки з посадкою чи висадкою пасажирів або завантаженням (розвантаженням) вантажу. Тому суди роблять висновки про відсутність та недоведеність складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, правова природа цього правопорушенні і складність формування доказової бази дає можливість водіям уникати від відповідальності за ці порушення.