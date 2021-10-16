Для людей з обмеженими можливостями автомобіль часто є єдиним засобом пересування поза межами квартири. Тому законодавство дозволяє автомобілям з табличкою "Водій з інвалідністю" в деяких випадках відступати від Правил дорожнього руху. А як бути, якщо автомобіль чужий і такої таблички не має?

Знак п. 30.3ґ “Водій з інвалідністю” можуть кріпити на своєму автомобілі громадяни з інвалідністю, а також водії, які перевозять таких громадян. При цьому групи інвалідності не конкретизуються – ані в Правилах дорожнього руху, ані в Законі “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, ані в документах Кабінету міністрів (Постанова КМ від 31.01.18 № 53).

Знак “Водій з інвалідністю” в Україні встановлювати на машину необов’язково. Але розповідати про свої вади доведеться усно – поліцейським після зупинки

Крім того, цей знак 30.3ґ “Водій з інвалідністю” можуть закріпити на машині батьки дитини з інвалідністю. Під час реєстрації автомобіля громадянина з інвалідністю в сервісному центрі МВС в графу “Особливі відмітки” його техпаспорта можна занести запис "Дозволено встановлення знаку “Інвалід”.

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Але і без таблички на авто, і без запису у техпаспорті можна обійтися, якщо під час поїздок тримати при собі посвідчення про інвалідність або мати явні ознаки інвалідності.

Так, офіційної вимоги неодмінно мати на автомобілі спеціальний знак п. 30.3ґ в українському законодавстві немає. І без такого жовтого знаку громадянин з обмеженими можливостями формально має ті самі права на дорозі – офіційно відступати від вимог певних пунктів ПДР йому можна. Але у випадку спроби покарання за це з боку поліції доведеться доводити свою правоту, демонструючи посвідчення або власні фізичні недоліки.

Крім пільг, які надає водієві знак “Водій з інвалідністю” під склом машини, ще кілька преференцій можуть надавати таблички під дорожніми знаками

Відступати від вимог ПДР можна також водієві автомобіля, який, маючи або не маючи таблички п. 30.3ґ, перевозить людину з інвалідністю. При цьому у пасажира має бути посвідчення, що підтверджує наявність інвалідності.

Нагадаємо, що водіям з інвалідністю (або водіям, що таких громадян перевозять) дозволяються такі відступи від вимог ПДР:

Рух під знаки 3.1 “Рух заборонено” та 3.2 “Рух механічних транспортних засобів заборонено” (п.2.8), а також можна заїжджати до пішохідної зони, навіть якщо він там не мешкає і не працює (п.26.3).

Стоянка у зоні дії знаків, що забороняють стоянку: 3.35 “Стоянку заборонено”, 3.36 “Стоянку заборонено по непарних числах”, 3.37 “Стоянку заборонено по парних числах”, 3.38 : “Зона обмеженої стоянки”.

Зупинятися у зоні дії знаку 3.34 “Зупинку заборонено”, але за умови, що він використовується з табличкою 7.18 “Крім осіб з інвалідністю” (п.2.8. ПДР України).

Не пристібатися ременями. За п. 5.2 ПДР, пасажир з інвалідністю (не водій, а саме пасажир), чиї фізіологічні особливості не дозволяють користування пасом безпеки, має право не пристібатися. Хоча за найменшої можливості, це варто зробити.

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Паркування безкоштовно

Згідно діючого законодавства, на кожній парковці в Україні є спеціальні місця (10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного), позначені знаком чи розміткою 1.30. Але незалежно від наявності таких місць безоплатно користуватися парковкою може громадянин з інвалідністю. Для цього він має пред’явити документ, в якому є запис про інвалідність – пенсійне посвідчення, посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (що виплачується замість пенсії) або довідку про надання пільги. В посвідченні тепер не обов’язковий запис про інвалідність саме у зв’язку з ураженням опорно-рухового апарату (Постанова КМ від 31.01.18 № 53).

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Отже, резюмуючи, можна сказати, що:

Водієві з інвалідністю можна керувати машиною без таблички п. 30.3ґ “Водій з інвалідністю”.

Водієві з інвалідністю на машині без таблички п. 30.3ґ можна відступати від вимог ПДР, але треба мати при собі посвідчення або явні ознаки інвалідності і бути готовим до розмов з патрульними або паркувальниками.

Водієві автомобіля, що перевозить пасажира з інвалідністю, можна відступати від вищезазначених вимог ПДР, навіть якщо він не має таблички п. 30.3ґ.

Водієві з інвалідністю або водієві, який перевозить громадянина з інвалідністю, можна паркуватися безплатно на платних парковках незалежно від групи інвалідності та типу захворювання.

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На жаль, бажаючі безпідставно скористатися пільгами, що надаються водіям або пасажирам з обмеженими фізичними можливостями, ще зустрічаються на наших вулицях. Тому громадянам з інвалідністю краще мати при собі не лише відповідне посвідчення, а й розпізнавальну табличку 30.3ґ на склі автомобіля. Це мінімізує непорозуміння як з поліціянтами, так і з працівниками різного роду паркувальних служб.

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