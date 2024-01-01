Парковка для осіб з інвалідністю 3 групи: де можна паркуватись без штрафів

Правила дорожнього руху дозволяють парковку на місцях для осіб з інвалідністю не лише водіям з інвалідністю, але й тим, хто їх перевозить. При цьому використання розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" не обов'язкове.

Читайте також: Де й кому можна паркуватись без таблички "інвалід"

Однак саме відсутність такого розпізнавального знака на автомобілі й може стати причиною накладення штрафу, адже штраф можуть виписати без присутності водія (в такому разі штраф виписується на власника авто або належного користувача). Сума штрафу – від 1020 до 1700 грн.

Той самий штраф можна отримати й за неправомірне використання розпізнавального знака "Водій з інвалідністю".

У першому півріччі 2024 року мережа заправок AMIC ENERGY сплатила до бюджетів усіх рівнів року майже 1,2 млрд грн. Це один з найбільших показників зі сплати податків серед вітчизняних мереж автозаправок. Сьогодні AMIC ENERGY продовжує свою місію сприяння економічному розвитку та зміцненню обороноздатності України. Дізнатися більше про компанію та її проєкти можна за посиланням. Рекламна інформація

Частина 5 статі 122 КУпАП сформульована наступним чином:

Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" -

тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Висновок

Маючи посвідчення особи з інвалідністю краще, наклеїти на автомобіль відповідний розпізнавальний знак, аби потім не довелось оскаржувати штрафи у суді. Як що ж ви періодично перевозите особу з інвалідністю, відповідний знак можна розмістити під лобовим склом на час паркування.

У інших випадках паркувальні місця для осіб з інвалідністю краще не займати, й справа тут не лише у законах та штрафах, а й у моральних аспектах.