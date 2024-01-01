Полиция продолжает штрафовать за неправомерную парковку на местах для людей с инвалидностью

Инспекторы проводят с руководителями профилактические беседы, по недопущению подобных случаев в будущем и выносят на них постановления по ч. 6 ст. 122 КУоАП (Остановка или стоянка на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью).

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За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 1020 до 1700 гривен.

О местах для парковки индивидуального транспорта лиц с инвалидностью и транспортных средств, которые перевозят лиц с инвалидностью информирует горизонтальная дорожная разметка 1.35 информационно-указательный знак 5.42.1 "Место для стоянки" с соответствующей табличкой 7.17 "Лица с инвалидностью".