Оформлення європротоколу має чимало переваг. Навіть поліцейські рекомендують громадянам, які потрапили у ДТП, оформлювати європротокол замість виклику поліції.

Вірогідність відмови страхової компанії у виплаті практично не залежить від того, як оформлено ДТП – за класичною схемою (з викликом поліції) або за європротоколом.

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У випадках, коли транспортні засоби отримали незначні ушкодження, а також немає жертв або постраждалих, Патрульна поліція Київської області рекомендує скористатись європротоколом.

Переваги цього способу:

швидкість оформлення ДТП;

відсутність адмінпротоколу та штрафу;

посвідчення водія не вилучається.

Умови складання європротоколу:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.

Щоб скористатись електронним європротоколом, вам потрібен будь-який мобільний пристрій з камерою та можливістю перейти за посиланням: dtp.mtsbu.ua.