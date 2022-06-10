Оформлення європротоколу має чимало переваг. Навіть поліцейські рекомендують громадянам, які потрапили у ДТП, оформлювати європротокол замість виклику поліції.
Вірогідність відмови страхової компанії у виплаті практично не залежить від того, як оформлено ДТП – за класичною схемою (з викликом поліції) або за європротоколом.
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У випадках, коли транспортні засоби отримали незначні ушкодження, а також немає жертв або постраждалих, Патрульна поліція Київської області рекомендує скористатись європротоколом.
Переваги цього способу:
- швидкість оформлення ДТП;
- відсутність адмінпротоколу та штрафу;
- посвідчення водія не вилучається.
Умови складання європротоколу:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані.
Щоб скористатись електронним європротоколом, вам потрібен будь-який мобільний пристрій з камерою та можливістю перейти за посиланням: dtp.mtsbu.ua.