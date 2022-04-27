За загальним правилом відповідальність за завдану шкоду в разі ДТП несе водій транспортного засобу, який визнається винним. Але якщо винуватець ДТП найманий водій відповідальність може лягти і на роботодавця.

Кожного дня на дорогах трапляється чимала кількість дорожньо-транспортних пригод. В результаті ДТП шкоди зазнають як люди, так і транспортні засоби. У кожній такій ситуації виникає питання відшкодування моральної та матеріальної шкоди.

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Хто повинен нести адміністративну чи кримінальну відповідальність?

За вчинення ДТП відповідно до ст.124 КУпАП передбачено штраф 850 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

У разі наявності тілесних ушкоджень або смерті, відповідальність настає вже відповідно до статті 286 Кримінального кодексу у вигляді штрафу від 51000 грн. або арешту, або обмеженням волі з позбавленням права керувати транспортними засобами у залежності від наслідків.

Зазначену адміністративну чи кримінальну відповідальність несе особисто водій, який визнаний винним у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.

Але хто повинен відшкодувати заподіяну потерпілому шкоду?

Звісно добре, коли транспортні засоби застраховані. Проте страхова компанія покриває витрати не завжди або покриває неповну суму. У такому випадку шукають «крайніх».

За загальним правилом відповідальність за завдану шкоду в разі ДТП несе водій транспортного засобу, який визнається винним. Шкода, завдана під час ДТП відшкодовується особою, яка володіє автомобілем або утримання якого створює підвищену небезпеку така норма закріплена у частині 2 статті 1187 Цивільного кодексу.

Але є виключення з цього правила. Це стосується тих випадків, коли ДТП вчинив водій, який працює за наймом. Наприклад, якщо у ДТП винен найманий водій, то відповідальність за завдану шкоду буде нести роботодавець.

Це передбачено у статті 1191 Цивільного кодексу, в якій вказано, що особа, котра здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки не несе відповідальності за шкоду заподіяну потерпілим особам, у випадку якщо вона керувала автомобілем у зв'язку з виконанням трудових обов'язків.

Такої позиції й дотримуються суди. Зокрема Верховний суд у постанові від 05.09.2018 по справі №534/872/і6-ц вказав, що шкода (і моральна також), спричинена у зв'язку ДТП з вини водія, котрий виконував свої трудові обов'язки та керував автомобілем, що належить його роботодавцю, відшкодовується саме власником цього автомобіля, а не безпосередньо винним водієм.

Тобто, суди зазначають, що відшкодувати завдану шкоду має роботодавець, а не водій. Але обов'язковою умовою має бути те, що водій, який винний у ДТП виконував ту роботу, яка передбачена умовами трудового договору або посадовою інструкцією.

А якщо водій не оформлений офіційно?

В такому випадку відповідати за завдану шкоду повинен водій, який спричинив ДТП. Оскільки ключовою умовою для стягнення завданої шкоди з юридичної особи-роботодавця є наявність трудових відносин, які повинні бути документально підтвердженими.

Тому з даної точки зору робітник повинен бути зацікавлений у офіційному оформленні трудових відносин з водієм. Особливо це стосується комерційних вантажних та пасажирських перевезень.

Але водіям, які скоїли ДТП під час роботи, не варто радіти. Адже роботодавець може стягнути завдану шкоду в порядку регресу.

Судова практика

Аналізуючи рішення судів першої, апеляційної та касаційних інстанцій, можна дійти до висновку, що суди підтримують дану позицію у випадку ДТП вчиненого найманим працівником, відповідальність несе його роботодавець. Зокрема така позиція викладена у постановах Верховного суду від 05.12.2018 у справі №426/16825/16-ц. від 09.01.2019 у справі №654/4218/15-ц. від 25.07.2018 у справі №914/820/17, від 15.06 2018 у справі №911/3511/16 та багатьох інших.