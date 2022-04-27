По общему правилу ответственность за причиненный вред в случае ДТП несет водитель транспортного средства, который признается виновным. Но если виновник ДТП наемный водитель, ответственность может лечь и на работодателя.

Каждый день на дорогах случается немалое количество дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП ущерб несут как люди, так и транспортные средства. В каждой такой ситуации возникает вопрос возмещения морального и материального ущерба.

Читайте также: Дороги без правил: как не попасть в ДТП в военное время

Кто должен нести административную или уголовную ответственность?

За совершение ДТП в соответствии со ст. 124 КУоАП предусмотрен штраф 850 грн или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

В случае наличия телесных повреждений или смерти, ответственность наступает уже в соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса в виде штрафа от 51 000 грн. или ареста, либо ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в зависимости от последствий.

Указанную административную или уголовную ответственность несет лично водитель, который признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия.

Но кто должен возместить причиненный потерпевшему ущерб?

Конечно хорошо, когда транспортные средства застрахованы. Однако страховая компания покрывает расходы не всегда или покрывает неполную сумму. В таком случае ищут “крайних”.

По общему правилу ответственность за причиненный вред в случае ДТП несет водитель транспортного средства, который признается виновным. Ущерб, причиненный во время ДТП, возмещается лицом, которое владеет автомобилем или содержание которого создает повышенную опасность. Такая норма закреплена в части 2 статьи 1187 Гражданского кодекса.

Но есть исключения из этого правила. Это касается тех случаев, когда ДТП совершил водитель, работающий по найму. Например, если в ДТП виноват наемный водитель, то ответственность за причиненный ущерб будет нести работодатель.

Это предусмотрено в статье 1191 Гражданского кодекса, в которой указано, что лицо, осуществляющее деятельность, которая является источником повышенной опасности, не несет ответственности за вред, причиненный потерпевшим лицам, в случае если оно управляло автомобилем в связи с выполнением трудовых обязанностей.

Такой позиции и придерживаются суды. В частности, Верховный суд в постановлении от 05.09.2018 по делу № 534/872/и6-ц указал, что ущерб (и моральный также), нанесенный в связи с ДТП по вине водителя, который выполнял свои трудовые обязанности и управлял автомобилем, принадлежащим его работодателю, возмещается именно владельцем этого автомобиля, а не непосредственно виновным водителем.

То есть, суды отмечают, что возместить причиненный ущерб должен работодатель, а не водитель. Но обязательным условием должно быть то, что водитель, который виновен в ДТП, выполнял ту работу, которая предусмотрена условиями трудового договора или должностной инструкцией.

А если водитель не оформлен официально?

В таком случае отвечать за нанесенный ущерб должен водитель, повлекший ДТП. Поскольку ключевым условием для взыскания причиненного вреда с юридического лица-работодателя является наличие трудовых отношений, которые должны быть документально подтвержденными.

Поэтому с данной точки зрения рабочий должен быть заинтересован в официальном оформлении трудовых отношений с водителем. Особенно это касается коммерческих грузовых и пассажирских перевозок.

Но водителям, совершившим ДТП во время работы, не стоит радоваться. Ведь работодатель может взыскать нанесенный ущерб в порядке регресса.

Судебная практика

Анализируя решения судов первой, апелляционной и кассационных инстанций, можно прийти к выводу, что суды поддерживают данную позицию в случае ДТП, совершенного наемным работником, ответственность несет его работодатель. В частности, такая позиция изложена в постановлениях Верховного суда от 05.12.2018 по делу № 426/16825/16-ц., от 09.01.2019 по делу № 654/4218/15-ц., от 25.07.2018 по делу № 914/820/17, от 15.06 2018 по делу № 911/3511/16 и многих других.