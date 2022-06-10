Оформление европротокола имеет немало преимуществ. Сами полицейские рекомендуют гражданам попавшим в ДТП оформлять европротокол вместо вызова полиции.
Достоверность отказа страховой компании в выплате практически не зависит от того, как оформлено ДТП, по классической схеме (с вызовом полиции) или по европротоколу.
Читайте также Если ДТП совершил наемный водитель, кто несет ответственность?
В случаях, когда транспортные средства получили незначительные повреждения и нет жертв или пострадавших Патрульная полиция Киевской области рекомендует воспользоваться европротоколом.
Преимущества этого способа:
- скорость оформления ДТП;
- отсутствие админпротокола и штрафа;
- водительское удостоверение не изымается.
Условия составления европротокола:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Чтобы воспользоваться электронным европротоколом, вам нужно любое мобильное устройство с камерой и возможностью перейти по ссылке: dtp.mtsbu.ua