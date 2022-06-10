Оформление европротокола имеет немало преимуществ. Сами полицейские рекомендуют гражданам попавшим в ДТП оформлять европротокол вместо вызова полиции.

Достоверность отказа страховой компании в выплате практически не зависит от того, как оформлено ДТП, по классической схеме (с вызовом полиции) или по европротоколу.

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В случаях, когда транспортные средства получили незначительные повреждения и нет жертв или пострадавших Патрульная полиция Киевской области рекомендует воспользоваться европротоколом.

Преимущества этого способа:

скорость оформления ДТП;

отсутствие админпротокола и штрафа;

водительское удостоверение не изымается.

Условия составления европротокола:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.