Оформление европротокола имеет немало преимуществ. Сами полицейские рекомендуют гражданам попавшим в ДТП оформлять европротокол вместо вызова полиции.

Достоверность отказа страховой компании в выплате практически не зависит от того, как оформлено ДТП, по классической схеме (с вызовом полиции) или по европротоколу.

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В случаях, когда транспортные средства получили незначительные повреждения и нет жертв или пострадавших Патрульная полиция Киевской области рекомендует воспользоваться европротоколом.

Преимущества этого способа:

  • скорость оформления ДТП;
  • отсутствие админпротокола и штрафа;
  • водительское удостоверение не изымается.

Условия составления европротокола:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Чтобы воспользоваться электронным европротоколом, вам нужно любое мобильное устройство с камерой и возможностью перейти по ссылке: dtp.mtsbu.ua