Поліція роз'яснила значення знаку "рух легкових автомобілів"

У поліції роз'яснили вимоги круглого дорожнього знаку синього кольору, на якому зображено легковий автомобіль.

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Наказовий знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" — дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Табличка до цього дорожнього знака 7.3.2 "Напрямок дії" зазначає напрямок дії знаку, розташованого безпосередньо перед перехрестям, або напрямок руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги.