Полиция разъяснила значение знака "движение легковых автомобилей"

В полиции разъяснили требования круглого дорожного знака синего цвета, на котором изображен легковой автомобиль.

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Приказной знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" - разрешает движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающих или работающих в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающих предприятия, расположенных в этой зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Табличка к этому дорожному знаку 7.3.2 "Направление действия" указывает направление действия знака, расположенного непосредственно перед перекрестком, или направление движения к обозначенным объектам, расположенных непосредственно у дороги.