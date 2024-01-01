Рекорды скорости в столице: полиция опубликовала фото нарушителей

Полиция опубликовала фото с нарушениями водителей, которые превысили скорость более 50 км/ч. Патрульная полиция Киева разъяснили водителям об опасности нарушения ПДД и вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 (Превышение скоростных ограничений) КУоАП.

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В полиции отмечают, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч. Такое ограничение актуально даже если это дорога с более чем тремя полосами в каждом направлении и разделена отбойником.

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 грн. За превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.