Рекорди швидкості у столиці: поліція опублікувала фото порушників

До вашої уваги керманичі, які перевищили швидкість понад 50 км/год. Патрульна поліція Києва роз'яснили водіям про небезпеку порушення ПДР та винесли постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення швидкісних обмежень) КУпАП.

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У поліції наголошують, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год. Таке обмеження актуальне навіть якщо це дорога з більше ніж трьома смугами у кожному напрямку розділена відбійником.

За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год передбачено штраф у розмірі 340 грн. За перевищення на понад 50 км/год — 1700 грн.