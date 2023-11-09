Патрульні фіксують знайдені недоліки покриття проїзної частини в актах огляду та передають їх в обслуговуючі організації для усунення.

Патрульна поліція Київської області повідомила, що підготовка до зими триває. Патрульні продовжують проводити осінній комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів.

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Поліцейські перевіряють стан покриття проїзної частини, тротуарів, дорожньої розмітки, технічних засобів організації дорожнього руху, утримання смуги відведення та придорожніх територій, функціонування зовнішнього освітлення, облаштування залізничних переїздів. Також інспектори приділяють особливу увагу аварійно-небезпечним ділянкам та місцям концентрації ДТП.

У разі виявлення недоліків патрульні фіксують їх в актах огляду та передають в обслуговуючі організації для належної підготовки до зимового періоду, проведення необхідного обсягу ремонтних робіт та заходів з ліквідації недоліків.