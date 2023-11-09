Патрульные фиксируют найденные недостатки покрытия проезжей части в актах осмотра и передают их в обслуживающие организации для устранения.

Патрульная полиция Киевской области сообщила, что подготовка к зиме продолжается. Патрульные продолжают проводить осенний осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.

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Полицейские проверяют состояние покрытия проезжей части, тротуаров, дорожной разметки, технических средств организации дорожного движения, содержание полосы отвода и придорожных территорий, функционирование наружного освещения, обустройство железнодорожных переездов. Также инспекторы уделяют особое внимание аварийно-опасным участкам и местам концентрации ДТП.

В случае выявления недостатков патрульные фиксируют их в актах осмотра и передают в обслуживающие организации для подготовки к зимнему периоду, проведения необходимого объема ремонтных работ и мероприятий по ликвидации недостатков.