Водій зняв на смартфон і виклав в мережу відео, як він розганяється до 200 миль / год (323 км / год) на дорозі загального користування десь в Великобританії. Тепер його шукає поліція.

Невідомий поки водій примудрився розігнати свій Audi RS6 до 201 миль / год на одній з автомагістралей в Суссексі (Великобританія). Імовірно заїзд проходив на трасі M23 між Гатвік і Кроулі. Під час пандемії дороги по всій країні спорожніли, чим нерідко користуються гонщики-любителі.

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Головний інспектор Ходдер назвав опубліковане в мережі відео «одним з найжахливіших прикладів небезпечного і безвідповідального водіння, яке ми коли-небудь бачили в Суссексі». Зараз поліцейські уважно вивчають ролик, щоб визначити всі обставини події і обчислити порушника. За версією слідства водій керував універсалом Audi RS6 Avant.

У коментарях до відео, користувачі звертають увагу на жахливий свист, що з'являється після 180 миль / год (290 км / ч), і рекомендують водієві негайно звернутися до дилера з претензією. Інші кажуть, що купивши такий дорогий автомобіль можна було знайти ще 10 фунтів на кріплення для смартфона, щоб тримати кермо обома руками.