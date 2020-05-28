Водитель снял на смартфон и выложил в сеть видео, как он разгоняется до 200 миль/ч (323 км/ч) на дороге общего пользования где-то в Великобритании. Теперь его ищет полиция.

Неизвестный пока водитель умудрился разогнать свой Audi RS6 до 201 миль/ч на одной из автомагистралей в Суссексе (Великобритания). Предположительно заезд проходил на трассе M23 между Гатвик и Кроули. Во время пандемии дороги по всей стране опустели, чем нередко пользуются гонщики-любители.

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Главный инспектор Ходдер назвал опубликованное в сети видео «одним из самых ужасных примеров опасного и безответственного вождения, которое мы когда-либо видели в Суссексе». Сейчас полицейские внимательно изучают ролик, чтобы определить все обстоятельства произошедшего и вычислить нарушителя. По версии следствия водитель управлял универсалом Audi RS6 Avant.

В комментариях к видео, пользователи обращают внимание на ужасный свист, который появляется после 180 миль/ч (290 км/ч), и рекомендуют водителю немедленно обратиться к дилеру с претензией. Другие говорят, что купив такой дорогой автомобиль можно было найти еще 10 фунтов на крепление для смартфона, чтобы держать руль обеими руками.