Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: “За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го”.

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“За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України”, - розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Позначки можна побачити за адресами: