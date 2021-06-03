Чтобы уменьшить аварийность, патрульная полиция выбрала участки с рекордными количествами ДТП в Киеве и отметила их на карте навигатора Waze.

Когда водитель будет подъезжать к такому участку, ему поступит сообщение. Например, вот такое: “За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го”.

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“За месяц рассчитываем охватить более 500 000 пользователей Waze. Если коммуникация поспособствует уменьшению аварийности на определенных участках дорог хотя бы на 10 – 15%, мы продолжим и расширим на другие города Украины", – рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

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