Поліція затримала викрадачів під час "роботи" - викрадення Toyota Land Cruiser Prado.

26 лютого поліція в м. Кривий Ріг провела операцію з затримання групи злочинців, які спеціалізувались на викрадення дорогих автівок Toyota та Lexus. Затримання пройшло саме під час викрадення Toyota Land Cruiser Prado 2014 року виготовлення.

28 лютого їм було обрано міру покарання у вигляді арешту або заставу в розмірі 960 500 грн. Особи – жителі Дніпропетровської області, які проникали в автомобілі з використанням код-граберів. Таким чином підозрювані заволоділи десятком дорогих автомобілями. Після викрадень вони повертали автомобілі власникам за викуп або продавали в інші регіони країни.

За згадані злочини особи можуть бути покарані на строк від 7 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що депутати не захотіли збільшувати відповідальність за крадіжку авто.