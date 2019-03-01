Полиция задержала похитителей во время "работы" – угона Toyota Land Cruiser Prado.

26 февраля полиция в г. Кривой Рог провела операцию по задержанию группы преступников, которые специализировались на угоне дорогих автомобилей Toyota и Lexus. Задержание прошло именно во время угона Toyota Land Cruiser Prado 2014 года изготовления.

28 февраля им была избрана мера наказания в виде ареста или залог в размере 960 500 грн. Лица – жители Днепропетровской области, которые проникали в автомобили с использованием код-граберов. Таким образом подозреваемые завладели десятком дорогих автомобилей. После похищений они возвращали автомобили владельцам за выкуп или продавали в другие регионы страны.

За упомянутые преступления лица могут быть наказаны на срок от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что депутаты не захотели увеличивать ответственность за кражу авто.