20 нових камер автофіксації запрацюють завтра на українських дорогах.
З 8 жовтня у містах: Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють камери автофіксації.
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Розташування приладів:
Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)
- просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.
Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”)
- вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.
- вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
- вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
- вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.
- вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.
Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”)
- просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого.
- просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе.
- вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери.
- вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.
Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила.
- вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.
Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”)
- просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.
Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”)
- вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська.
- вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали.
- вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна.
- вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності.
- вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.
Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка.
- вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.