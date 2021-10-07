20 нових камер автофіксації запрацюють завтра на українських дорогах.

З 8 жовтня у містах: Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють камери автофіксації.

Читайте також: Де розміщені камери автофіксації на дорогах України: перелік та карта

Розташування приладів:

Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)

  • просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

Івано-Франківськ (5 приладів контролю “КАСКАД”)

  • вул. Крихівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева.
  • вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
  • вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто.
  • вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла.
  • вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

Тернопіль (4 прилади контролю “КАСКАД”)

  • просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого.
  • просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе.
  • вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери.
  • вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.

Кропивницький (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила.
  • вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.

Миколаїв (1 прилад контролю “КАСКАД”)

  • просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.

Суми (5 приладів контролю “КАСКАД”)

  • вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська.
  • вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали.
  • вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна.
  • вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності.
  • вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.

Біла Церква (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка.
  • вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.