Полиция увеличивает количество камер автофиксации до 178 штук 7 октября 2021 , 19:28 0

20 новых камер автофиксации заработают завтра на украинских дорогах. С 8 октября в городах Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают камеры автофиксации. Читайте также: Где размещены камеры автофиксации на дорогах Украины: перечень и карта Расположение приборов:

Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД") просп. Свободы, 120/25, направление прибора ул. Бойко. Ивано-Франковск (5 приборов контроля "КАСКАД") ул. Криховецкая, 216, направление прибора ул. Вишневая.

ул. Галицкая, 144, направление прибора въезд в город.

ул. Тисменицкая, 311, направление прибора въезд в город.

ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора ул. Света.

ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора ул. Довбуша. Тернополь (4 приборы контроля "КАСКАД") просп. Злуки, 45-Б, направление прибора ул. Богдана Лепкого.

просп. Злуки, 47-Б, направление прибора Збаражское шоссе.

ул. Протасевича, 8, направление прибора просп. Степана Бандеры.

ул. Степана Будного, 28, направление прибора ул. Карпенко. Кропивницкий (2 прибора контроля "КАСКАД") ул. Габдрахманова, 35-А, направление прибора ул. Шатило.

ул. Габдрахманова, 50, направление прибора ул. Ивана Олинского. Николаев (1 прибор контроля "КАСКАД") просп. Центральный, 160, направление прибора Херсонское шоссе. Суммы (5 приборов контроля "КАСКАД") ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора ул. Люблинская.

ул. Харьковская, 96, направление прибора ул. Сергея Табалы.

ул. Героев Сумщины, 10, направление прибора ул. Гагарина.

ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора площадь Независимости.

ул. Героев Крут, 20, направление прибора ул. Ивана Харитоненко. Белая Церковь (2 прибора контроля "КАСКАД") просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора ул. Короленко.

ул. Леваневского, 48, направление прибора ул. Некрасова.

Источник: Алексей Билошицкий

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