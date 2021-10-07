20 новых камер автофиксации заработают завтра на украинских дорогах.
С 8 октября в городах Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают камеры автофиксации.
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Расположение приборов:
Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")
- просп. Свободы, 120/25, направление прибора ул. Бойко.
Ивано-Франковск (5 приборов контроля "КАСКАД")
- ул. Криховецкая, 216, направление прибора ул. Вишневая.
- ул. Галицкая, 144, направление прибора въезд в город.
- ул. Тисменицкая, 311, направление прибора въезд в город.
- ул. Евгения Коновальца, 320, направление прибора ул. Света.
- ул. Евгения Коновальца, 411, направление прибора ул. Довбуша.
Тернополь (4 приборы контроля "КАСКАД")
- просп. Злуки, 45-Б, направление прибора ул. Богдана Лепкого.
- просп. Злуки, 47-Б, направление прибора Збаражское шоссе.
- ул. Протасевича, 8, направление прибора просп. Степана Бандеры.
- ул. Степана Будного, 28, направление прибора ул. Карпенко.
Кропивницкий (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Габдрахманова, 35-А, направление прибора ул. Шатило.
- ул. Габдрахманова, 50, направление прибора ул. Ивана Олинского.
Николаев (1 прибор контроля "КАСКАД")
- просп. Центральный, 160, направление прибора Херсонское шоссе.
Суммы (5 приборов контроля "КАСКАД")
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99), направление прибора ул. Люблинская.
- ул. Харьковская, 96, направление прибора ул. Сергея Табалы.
- ул. Героев Сумщины, 10, направление прибора ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27, направление прибора площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20, направление прибора ул. Ивана Харитоненко.
Белая Церковь (2 прибора контроля "КАСКАД")
- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора ул. Короленко.
- ул. Леваневского, 48, направление прибора ул. Некрасова.