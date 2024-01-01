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Поліція спіймала групу зловмисників, які продавали підроблені "права"

Поліція викрила міжрегіональну злочинну групу, яка продала фальшиві водійські посвідчення на 35 млн грн.
Правоохоронці викрили групу зловмисників, які продавали підроблені "права" - Auto24

Підроблені "права"

Євген Гудущан
logo31 січня, 16:50
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Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили механізм масштабного виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень.

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Злочинна схема працювала за чітким графіком – партію документів відправляли один раз на тиждень. За цей час встигали виготовити близько 400 підробок. За оперативною інформацією, прибуток, отриманий організованою групою, становить понад 35 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели у фігурантів близько 20 санкціонованих обшуків у Хмельницькій, Одеській, Львівській та Київській областях. Організатору незаконного бізнесу та ще п'ятьом його спільникам вручили підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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