Полиция поймала группу злоумышленников, которые продавали поддельные "права"

Оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Тернопольщины прекратили деятельность организованной преступной группы, участники которой наладили механизм масштабного изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений.

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Преступная схема работала по четкому графику – партию документов отправляли один раз в неделю. За это время успевали изготовить около 400 подделок. По оперативной информации, прибыль, полученная организованной группой, составляет более 35 миллионов гривен.

Правоохранители провели у фигурантов около 20 санкционированных обысков в Хмельницкой, Одесской, Львовской и Киевской областях. Организатору незаконного бизнеса и еще пятерым его сообщникам вручили подозрения. Им грозит до 12 лет лишения свободы.