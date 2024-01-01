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Полиция поймала группу злоумышленников, которые продавали поддельные "права"

Полиция разоблачила межрегиональную преступную группу, которая продала фальшивые водительские удостоверения на 35 млн грн.
Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые продавали поддельные "права" - Auto24

Поддельные "права"

Евгений Гудущан
logo31 января, 16:50
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Оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности и следователи полиции Тернопольщины прекратили деятельность организованной преступной группы, участники которой наладили механизм масштабного изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений.

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Преступная схема работала по четкому графику – партию документов отправляли один раз в неделю. За это время успевали изготовить около 400 подделок. По оперативной информации, прибыль, полученная организованной группой, составляет более 35 миллионов гривен.

Правоохранители провели у фигурантов около 20 санкционированных обысков в Хмельницкой, Одесской, Львовской и Киевской областях. Организатору незаконного бизнеса и еще пятерым его сообщникам вручили подозрения. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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