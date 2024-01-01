Поліція зловила ще двох "бігунків", які допомагали отримати "права"

Боротьба поліції з “бігунками”, які допомагають водіям в отриманні посвідчень водія, триває. Цього разу двох чоловіків затримали при передачі грошей.

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У Харкові чоловік організовував схему, якою користувалися охочі придбати водійські посвідчення. Зокрема, він запропонував одному із клієнтів пройти навчання в автошколі без фактичного відвідування. Та за 12 000 гривень обіцяв домовитися з адміністратором ТСЦ про успішне складання іспитів для отримання прав категорії “С”. Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили його під час передачі грошей.

У Миколаєві інструктор з водіння заробляв на “послугах ТСЦ”. Він за гроші пропонував слухачам місцевої автошколи допомогу у складанні іспитів. Одразу після отримання грошей працівники Миколаївського управління ДВБ його затримали. Обом фігурантам оголосили про підозру. За скоєне вони можуть понести кримінальну відповідальність. Яку саме – вирішить суд.