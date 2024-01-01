Полиция поймала еще двух "бегунков", которые помогали получить "права"

Борьба полиции с “бегунками”, которые помогают водителям в получении водительских удостоверений, продолжается. На этот раз двух мужчин задержали при передаче денег.

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В Харькове мужчина организовывал схему, которой пользовались желающие приобрести водительские удостоверения. В частности, он предложил одному из клиентов пройти обучение в автошколе без фактического посещения. И за 12 000 гривен обещал договориться с администратором ТСЦ об успешной сдаче экзаменов для получения прав категории “С”. Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили его во время передачи денег.

В Николаеве инструктор по вождению зарабатывал на “услугах ТСЦ”. Он за деньги предлагал слушателям местной автошколы помощь в сдаче экзаменов. Сразу после получения денег работники Николаевского управления ДВБ его задержали. Обоим фигурантам объявили о подозрении. За содеянное они могут понести уголовную ответственность. Какую именно – решит суд.