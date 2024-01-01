Поліція зловила ще трьох "бігунків" у сервісних центрах МВС

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ продовжують протидіяти «бігункам», які намагаються заробити на послугах територіальних сервісних центрів. Цього разу викрито незаконні схеми у трьох областях.

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Харківщина. Там зловмисник пропонував чоловікові за 25 тисяч гривень організувати навчання в автошколі без фактичного відвідування занять, а також гарантував успішне складання іспитів у ТСЦ.

Дніпропетровщина. 39-річний мешканець Кривого Рогу запропонував за гроші вплинути на співробітників ТСЦ та допомогти скласти іспити для отримання водійського посвідчення.

Херсонщина. Правоохоронці викрили місцевого мешканця, який біля ТСЦ приторговував впливом. «Бігунок» пропонував домовитись з адміністраторами ТСЦ щодо успішного складання іспиту з водінні за 10 тисяч гривень.

Наразі всім фігурантам оголошено про підозру. Якщо суд визнає їх винними, вони понесуть кримінальну відповідальність.