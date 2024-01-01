Полиция поймала еще трех "бегунков" в сервисных центрах МВД

Оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ продолжают противодействовать “бегункам”, которые пытаются заработать на услугах территориальных сервисных центров. На этот раз разоблачены незаконные схемы в трех областях.

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Харьковская область. Там злоумышленник предлагал мужчине за 25 тысяч гривен организовать обучение в автошколе без фактического посещения занятий, а также гарантировал успешную сдачу экзаменов в ТСЦ.

Днепропетровская область. 39-летний житель Кривого Рога предложил за деньги повлиять на сотрудников ТСЦ и помочь сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Херсонская область. Правоохранители разоблачили местного жителя, который возле ТСЦ приторговывал влиянием. "Бегунок" предлагал договориться с администраторами ТСЦ по успешной сдаче экзамена по вождению за 10 тысяч гривен.

Сейчас всем фигурантам объявлено о подозрении. Если суд признает их виновными, они понесут уголовную ответственность.