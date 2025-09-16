Поліція спіймала військових, які продавали пальне

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ДВКР СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які начебто розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

Злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворювались значні «надлишки» дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки “на ліво”. Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини.

Правоохоронцями підтверджено факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.