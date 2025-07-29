На Буковині засудили ділків, які "бодяжили" та продавали пальне

Як розповідають у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки Чернівецькій області, один із засновників компанії з гуртової торгівлі паливом організував спільно з керівником логістичної фірми схему кустарного виготовлення пального. На цьому коло причетних не обмежили.

До протиправної оборудки організатори залучили ще кількох службових осіб підконтрольних компаній. Чернівецька технологія виготовлення пального зводилася до змішування в автоцистернах бензину, газового конденсату та інших технічних рідин.

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Виготовлену таким чином продукцію збували через підконтрольні АЗС. Вдалося з’ясувати, що фігуранти реалізували понад 300 тисяч літрів незаконно виготовленого пального орієнтовною вартістю понад 17 млн грн.

Суд розглянув матеріали БЕБ й визнав п’ятьох фігурантів винними за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України. Їм призначено штрафи у розмірі від 130 900 до 239 700 грн. Крім того, одного з обвинувачених засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Через деякий час власники машин хапатимуться за голову, коли після таких заправок доведеться з'ясовувати на СТО причини виходу з ладу паливної системи, прогорілих поршнів чи появу абразиву в циліндрах. Фото: БЕБ у Чернівецькій області

Все вилучене пальне та сировину для його виготовлення буде знищено у встановленому законом порядку, оскільки виготовлена ділками "продукція" не відповідає бодай найменшим критеріям моторного пального.

Окрім цього, у власників нелегального виробництва конфісковано вантажний автомобіль DAF XF з напівпричепом-цистерною, що використовувався для перевезення "бодяги" на підконтрольні АЗС.