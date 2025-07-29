На Буковине осудили дельцов, которые "бодяжили" и продавали топливо

Как рассказывают в территориальном управлении Бюро экономической безопасности Черновицкой области, один из основателей компании по оптовой торговле топливом организовал совместно с руководителем логистической фирмы схему кустарного изготовления горючего. На этом круг причастных не ограничили.

К противоправной сделке организаторы привлекли еще нескольких должностных лиц подконтрольных компаний. Черновицкая технология изготовления горючего сводилась к смешиванию в автоцистернах бензина, газового конденсата и других технических жидкостей.

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Изготовленную таким образом продукцию сбывали через подконтрольные АЗС. Удалось выяснить, что фигуранты реализовали более 300 тысяч литров незаконно изготовленного топлива ориентировочной стоимостью более 17 млн грн.

Суд рассмотрел материалы БЭБ и признал пятерых фигурантов виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 Уголовного кодекса Украины. Им назначены штрафы в размере от 130 900 до 239 700 грн. Кроме того, одного из обвиняемых приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Через некоторое время владельцы машин будут хвататься за голову, когда после таких заправок придется выяснять на СТО причины выхода из строя топливной системы, прогоревших поршней или появление абразива в цилиндрах. Фото: БЭБ в Черновицкой области

Все изъятое топливо и сырье для его изготовления будет уничтожено в установленном законом порядке, поскольку изготовленная дельцами "продукция" не соответствует хотя бы малейшим критериям моторного топлива.

Кроме этого, у владельцев нелегального производства конфискован грузовой автомобиль DAF XF с полуприцепом-цистерной, который использовался для перевозки "бодяги" на подконтрольные АЗС.