"Бодяги" на АЗС Киевщины станет меньше

Как выяснили детективы столичного Бюро экономической безопасности, продукция сомнительного качества реализовывалась через сеть АЗС, расположенных на территории Киевской области.

Фальсификат продавался на автозаправочных станциях не указанной сети как оригинальное моторное топливо с соответствующей ценой.

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Речь идет только о Киевской области, хотя вероятность расширенной географии поставок не исключена.

Фото: БЭБ в г. Киеве

В рамках досудебного расследования детективы теруправления провели санкционированные обыски и изъяли почти 280 тысяч литров топлива. Его ориентировочная стоимость составляет более 14 млн грн.

Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование.