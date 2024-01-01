Подпольный НПЗ больше не будет поставлять "бодягу" на АЗС

Как выяснили детективы Бюро экономической безопасности Украины, оборудование для производства бензина и дизеля было установлено на территории одного из промышленных предприятий города. Правда, название предприятия не указывается.

Следствием установлено, что для увеличения объемов сбыта топлива фигуранты смешивали его с нефтяными компонентами низкого качества. Реализовывали бензин и солярку через сеть местных автозаправочных станций.

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В ходе следствия детективы БЭБ провели более 20 обысков на заводе и в сети автозаправочных станций, где зафиксировали продажу контрафактного топлива. Повсюду отсутствовали документы о происхождении горючего.

Фото: Бюро экономической безопасности

Кроме этого, повсюду не было сертификатов качества, РРО, не выдавались чеки, работа операторов АЗС организована без официального трудоустройства.

Также во время следственных действий, проводившихся детективами совместно с сотрудниками ДВР Национальной полиции Украины, обнаружены и изъяты документы скрытого оборота товара, средств, черновые записи, деньги и топливо, стоимостью более 4 млн гривен.