Підпільний НПЗ більше не постачатиме "бодягу" на АЗС

Як з’ясували детективи Бюро економічної безпеки України, обладнання для виробництва бензину та дизеля було встановлено на території одного з промислових підприємств міста. Щоправда, саме підприємство не вказується.

Слідством встановлено, що для збільшення обсягів збуту пального фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Реалізовували бензин та солярку через мережу місцевих автозаправних станцій.

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В ході слідства детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального. Повсюди були відсутні документи про походження пального.

Фото: Бюро економічної безпеки

Окрім цього, повсюди не було сертифікатів якості, РРО, не видавалися чеки, робота операторів АЗС організована без офіційного працевлаштування.

Також під час слідчих дій, що проводилися детективами спільно зі співробітниками ДСР Національної поліції України, виявлено та вилучено документи прихованого обігу товарів, коштів, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.