"Бодяги" на АЗС Київщини стане менше

Як з’ясували детективи столичного Бюро економічної безпеки, продукція сумнівної якості реалізовувалася через мережу АЗС, розташованих на території Київської області.

Фальсифікат продавався на автозаправних станціях не вказаної мережі як оригінальне моторне пальне з відповідною ціною.

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Мова йде лише про Київщину, хоча ймовірність розширеної географії постачання не виключена.

Фото: БЕБ у м. Києві

У рамках досудового розслідування детективи теруправління провели санкціоновані обшуки та вилучили майже 280 тисяч літрів пального. Його орієнтовна вартість становить понад 14 млн грн.

Призначено проведення судових експертиз, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування.