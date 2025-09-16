Полиция поймала военных, которые продавали горючее

Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции и ДВКР СБУ задержали и сообщили о подозрении группе военнослужащих, которые якобы разворовывали и сбывали топливо воинской части на Киевщине.

Читайте также: На Буковине осудили дельцов, которые "бодяжили" и продавали топливо

Преступную схему разработал начальник одной из служб воинской части и приобщил к схеме еще двух своих коллег.

Начальник службы горюче-смазочных материалов не только завышал нормы расхода, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные "излишки" дизельного топлива. Другие фигуранты сбывали эти излишки “на лево”. Для конспирации они меняли номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы и таким образом вывозили топливо из части.

Правоохранителями подтверждены факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива общим весом 22,9 тонны.

Военным должностным лицам сообщено о подозрении в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.