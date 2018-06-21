Поки всі вивчають нові законопроекти по розмитненню, Кабінет Міністрів видав постанову "Про створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів".

Кабінет Міністрів, не чекаючи делегування повноважень від Верховної Ради, прийняв власну постанову. З трьох можливих сценаріїв розвитку подій із “євробляхами” (лояльний, компромісний та силовий), обрано останній.

Читайте також: Чиновники масово приганяють собі “євробляхи”

Постанову КМУ №479 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів» сьогодні (21 червня) оприлюднено в офіційному виданні, і вона одразу набрала чинності.

Цей документ дає право поліцейським цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях, де органи ДФС здійснюють митні формальності. Також поліції надається доступ до автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор-2006”. Мета згаданих нововведень – боротьба із порушеннями митних правил.

Отже, тепер контрабандисти, а також “верблюди” та “гонщики повітрям”, які завозили нерозмитнені автомобілі, будуть змушені “вирішувати” питання із перетином кордону на нерозмитненому автомобілі не тільки з митниками, але й з поліцією.

Імовірність того, що митник згодиться “закрити очі” за “дякую в конверті”, коли у нього за спиною стоїть поліцейський існує, але розмір того самого “дякую” повинен збільшитись що найменше вдвічі. Однак, це вже припущення, яким не місце серед сухих фактів. А от що задокументовано, то це термін дії експериментальних заходів – до 31 грудня 2018 року.

Чи буде продовжений поліцейський контроль на митницях — залежатиме від звітів МВС, Мінфіну та ДФС, які вони формуватимуть щомісячно, описуючи результати боротьби із порушенням митних правил.

Читайте також: Сума платежів за легалізацію "євробляхи" - 2500-3000 євро

Найгірша новина для власників “євроблях” полягає саме у тому, що тепер поліція таки матиме доступ до бази даних митниці. Фактично, будь-який поліцейський, що зупиняє автомобіль на дорогах загального користування, зможе перевірити дані по автомобілю і протягом декількох секунд з’ясувати, чи не порушений термін перебування авто в Україні.