У Києві на кожній другій працюючій АЗС перевірки виявляють "цінові порушення". Отже, половина заправок у столиці будуть змушені нести додаткові витрати, пов'язані з роботою фіскальних органів.

Різке підняття вартості пального на АЗС у зв’язку зі зняттям регулювання цін – порушення законодавства. Так вважає начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

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"У зв’язку зі зняттям Кабінетом міністрів регулювання цін на паливо його вартість стрімко зросла. На деяких ділянках АЗС – на 30-40%. Тому сьогодні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, бо в разі зняття регульованої ціни АЗС повинні поступово піднімати ціни, а не одразу. Тому це порушення чинного законодавства", – зазначив Рубан.

Держпродспоживслужба наразі фіксує такі випадки як "надмірні залишки заробітків АЗС". Далі буде клопотання перед відповідними органами, які видають ліцензію, про її позбавлення для цих правопорушників. Аби викупити ліцензію АЗС змушені будуть заплатити чиновникам і знову підіймати ціни аби компенсувати витрати.

"Сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об’єктах АЗС. Порушення фіксуються у кожної другої за відсутності декларації. Наявність декларації за чинним законодавством передбачає перед початком підйому цін на соціально-значущі товари, до яких відноситься паливо, декларувати наміри про підняття ціни, а не одразу її піднімати на 30%", – сказав Рубан.