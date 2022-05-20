Після часткового скасування державного регулювання цін багато хто з мереж АЗС встановили нові цінники на пальне. Очікується, що ситуація з наявністю пального покращиться.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 11,14 і 10,15 грн/л, до 51,00 грн/л і 52 00 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 14,69 грн/л, до 57 грн/л.

До 52,00 грн/л виріс у ціні преміум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л до 18 травня) і до 58,00 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельне пальне в мережі KLO.

"БРСМ-Нафта" встановила ціну на дизпальне на рівні 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Також відкоригували ціни "Укр-Петроль", AMIC, "Укргазвидобування" і Mango.