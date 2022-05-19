Уряд частково скасував держрегулювання, залишивши граничну межу цін на бензин та дизельне пальне.

Кабінет Міністрів України опублікував Постанову № 594 від 17 травня 2022 р., згідно з якою скасовується регулювання цін на пальне в роздрібних мережах. Документ опублікований на сайті уряду.

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Як повідомлялось, Кабінет міністрів вирішив на два місяці частково відмовитися від державного регулювання цін на пальне. Водночас була встановлена нова гранична межа ціни на бензин у 52 грн за літр, дизпаливо – 58 грн за літр.

Зазначимо, протягом останніх кількох тижнів у всіх регіонах України на АЗС спостерігається дефіцит бензинів. За прогнозами експертів, перебої з постачаннями триватимуть до кінця війни.