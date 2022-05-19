Правительство частично отменило госрегулирование, оставив предельную черту цен на бензин и дизельное топливо.

Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление № 594 от 17 мая 2022 г., согласно которому отменяется регулирование цен на топливо в розничных сетях. Документ опубликован на сайте правительства.

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Как сообщалось, Кабинет министров решил на два месяца частично отказаться от государственного регулирования цен на топливо. В то же время был установлен новый предел цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо – 58 грн за литр.

Отметим, в течение последних нескольких недель во всех регионах Украины на АЗС наблюдается дефицит бензина. По прогнозам экспертов, перебои с поставками продлятся до конца войны.