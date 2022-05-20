После частичной отмены государственного регулирования цен многие из сетей АЗС установили новые ценники на топливо. Ожидается, что ситуация с наличием топлива улучшится.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марок “А-95” и “А-95+” подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л, до 51,00 грн/л и 52 00 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л, до 57 грн/л.

До 52,00 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л до 18 мая) и до 58,00 грн/л (+13,24 грн/л) – дизельное топливо в сети KLO.

“БРСМ-Нафта” установила цену на дизтопливо на уровне 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Также откорректировали цены “Укр-Петроль”, AMIC, “Укргаздобыча” и Mango.